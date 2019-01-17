Son Dakika Haberleri: Kıbrıs Gazisi Son Yolculuğuna Askeri Törenle Uğurlandı

Kıbrıs Gazisi Son Yolculuğuna Askeri Törenle Uğurlandı

33 dakika önce

İzmir'de 65 yaşında vefat eden Kıbrıs gazisi Veysel Kazım Gençtürk'ün cenazesi, Çanakkale'de askeri törenle defnedildi.

Kıbrıs Gazisi Son Yolculuğuna Askeri Törenle Uğurlandı, System.String[]
İzmir'de 65 yaşında vefat eden Kıbrıs gazisi Veysel Kazım Gençtürk'ün cenazesi, Çanakkale'de askeri törenle defnedildi.

Bir süredir yaşadığı rahatsızlık nedeniyle İzmir'de vefat eden gazi Gençtürk'ün cenazesi, defnedilmek üzere memleketi Çanakkale'ye getirildi.

Gazinin cenazesi, doğduğu Lapseki ilçesi Beyçayır köyünde düzenlenen askeri törenle toprağa verildi.

Törene Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, Lapseki Kaymakamı Tahir Şahin, Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, Lapseki Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Gökhan Baştürk ve İlçe Tarım Gıda ve Hayvancılık Müdürü Latif Candan ile vatandaşlar katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 07:11 Kaynak: AA

İzmir, Çanakkale, Kıbrıs, Güncel
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