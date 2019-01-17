Kıbrıs Gazisi Son Yolculuğuna Askeri Törenle Uğurlandı

İzmir
'de 65 yaşında vefat eden Kıbrıs
gazisi Veysel Kazım Gençtürk'ün cenazesi, Çanakkale
'de askeri törenle defnedildi.
Bir süredir yaşadığı rahatsızlık nedeniyle İzmir'de vefat eden gazi Gençtürk'ün cenazesi, defnedilmek üzere memleketi Çanakkale'ye getirildi.
Gazinin cenazesi, doğduğu Lapseki
ilçesi Beyçayır köyünde düzenlenen askeri törenle toprağa verildi.
Törene Çanakkale Valisi Orhan Tavlı
, Lapseki Kaymakamı Tahir Şahin, Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz
, Lapseki Devlet Hastanesi
Başhekimi Dr. Gökhan Baştürk
ve İlçe Tarım Gıda ve Hayvancılık Müdürü Latif Candan ile vatandaşlar katıldı.