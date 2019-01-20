Son Dakika Haberleri: Kıbrıs Gazisi Son Yolculuğuna Askeri Törenle Uğurlandı

Kıbrıs Gazisi Son Yolculuğuna Askeri Törenle Uğurlandı

33 dakika önce

Geçirdiği rahatsızlık nedeniyle hayatını kaybeden Kıbrıs gazisi Yahya Arıcı'nın cenazesi, Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde askeri törenle defnedildi.

Kıbrıs Gazisi Son Yolculuğuna Askeri Törenle Uğurlandı, System.String[]
Geçirdiği rahatsızlık nedeniyle hayatını kaybeden Kıbrıs gazisi Yahya Arıcı'nın cenazesi, Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde askeri törenle defnedildi.

Katıldığı asker uğurlama yemeğinde fenalaşarak vefat eden Arıcı'nın (65) cenazesi, Camicedit Mahallesi Elveda Sokak'taki evine getirilerek helallik alındı.

Daha sonra Çarşı Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine Arcı'nın yakınları ile Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Levent Kerim Uça, Çanakkale Jandarma Alay Komutanı Albay Emrullah Büyük, Ezine Kaymakamı ve Bayramiç Kaymakam Vekili Ali İkram Tuna, Bayramiç Emniyet Müdürü Hakan Göç ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Arıcı'nın cenazesi, ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından ilçe mezarlığında toprağa verildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 05:52 Kaynak: AA

Bayramiç, Çanakkale, Kıbrıs, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika! İstanbul'da İki Grup Arasında Çatışma Çıktı: Yaralılar Var! Son Dakika! Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfi Savaş Hakkında Soruşturma Başlatıldı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 26 İlde 37 Bin 710 Adres Değişikliğinin Kusurlu Bulunduğunu Açıkladı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Savunma Bakanı Akar'ın Komandolarla Yaptığı Toplantı'ya Telefonla Bağlandı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.1.2019 18:25:49. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kıbrıs Gazisi Son Yolculuğuna Askeri Törenle Uğurlandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]