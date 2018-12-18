Kıbrıs Gazisi Son Yolculuğuna Uğurlandı
1 saat önce
Şırnak'ın Silopi ilçesinde vefat eden 65 yaşındaki Kıbrıs gazisi Hüsnü Özdek, askeri törenle toprağa verildi.
Şırnak'ın Silopi ilçesinde vefat eden 65 yaşındaki Kıbrıs gazisi Hüsnü Özdek, askeri törenle toprağa verildi.
Kıbrıs gazisi Özdek'in Türk bayrağına sarılı naaşı, kılınan cenaze namazının ardından Yenişehir Mezarlığı'na defnedildi.
Törene, gazinin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Silopi Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sezer Işıktaş, 172'nci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Engin Candaş, İlçe Emniyet Müdürü Hüseyin Doğru, Muharip Gaziler Derneği Silopi Şube Başkanı Mehmet Eren, askeri erkan ve vatandaşlar katıldı.
Kaymakam Işıktaş, Özdek'in ailesine başsağlığı diledi.
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Haber Yayın Tarihi : 18.12.2018 05:10 Kaynak: AA
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