Kıbrıs Gazisi Son Yolculuğuna Uğurlandı
1 saat önce
Antalya'nın Aksu ilçesinde hayatını kaybeden Kıbrıs gazisi askeri törenle defnedildi.
Antalya
'nın Aksu
ilçesinde hayatını kaybeden Kıbrıs
gazisi askeri törenle defnedildi.
Bir süredir yaşadığı rahatsızlık nedeniyle hastanede tedavi gören ve önceki gün hayatını kaybeden 66 yaşındaki Kıbrıs Gazisi Ahmet Yoylu'nun cenazesi, askeri tören mangası eşliğinde Aksu ilçesinde bulunan Mandırlar Mahallesi mezarlığına getirildi. Törene Aksu Kaymakamı Aydın
Ergün, Aksu İlçe Jandarma
Komutanı Salih Demirtaş
, Aksu İlçe Emniyet Müdürü Deniz Yılmaz
ve çok sayıda vatandaş katıldı. Yoylu, kılınan cenaze namazının ardından defnedildi. - ANTALYA
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Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 10:11 Kaynak: İHA
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