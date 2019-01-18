Son Dakika Haberleri: Kıbrıs Gazisi Son Yolculuğuna Uğurlandı

Kıbrıs Gazisi Son Yolculuğuna Uğurlandı

1 saat önce

Antalya'nın Aksu ilçesinde hayatını kaybeden Kıbrıs gazisi askeri törenle defnedildi.

Kıbrıs Gazisi Son Yolculuğuna Uğurlandı, System.String[]
Antalya'nın Aksu ilçesinde hayatını kaybeden Kıbrıs gazisi askeri törenle defnedildi.

Bir süredir yaşadığı rahatsızlık nedeniyle hastanede tedavi gören ve önceki gün hayatını kaybeden 66 yaşındaki Kıbrıs Gazisi Ahmet Yoylu'nun cenazesi, askeri tören mangası eşliğinde Aksu ilçesinde bulunan Mandırlar Mahallesi mezarlığına getirildi. Törene Aksu Kaymakamı Aydın Ergün, Aksu İlçe Jandarma Komutanı Salih Demirtaş, Aksu İlçe Emniyet Müdürü Deniz Yılmaz ve çok sayıda vatandaş katıldı. Yoylu, kılınan cenaze namazının ardından defnedildi. - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 10:11 Kaynak: İHA

Antalya, Aksu, Kıbrıs, Güncel
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