Son Dakika Haberleri: Kıbrıs Gazisi Son Yolculuğuna Uğurlandı

Kıbrıs Gazisi Son Yolculuğuna Uğurlandı

1 saat önce

Erzurum'un Aşkale ilçesinde hayatını kaybeden Kıbrıs gazisi Mücahit Polat cenaze töreninin ardından defnedildi.

Kıbrıs Gazisi Son Yolculuğuna Uğurlandı, System.String[]
Erzurum'un Aşkale ilçesinde hayatını kaybeden Kıbrıs gazisi Mücahit Polat cenaze töreninin ardından defnedildi.

Aşkale ilçesinde yaşayan Kıbrıs Gazisi 71 yaşındaki Mücahit Polat dün akşam saatlerinde hayatını kaybetti. İlçedeki Merkez Çarşı Camii'ne getirilen gazinin Türk bayrağına sarılı naaşı, cuma namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından ilçe mezarlığına defnedildi.

Cenaze törenine gazinin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Aşkale Kaymakamı Mehmet Aksu, Cumhuriyet Başsavcısı Cihat Yılmaz ve vatandaşlar katıldı. - ERZURUM

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 02:26 Kaynak: İHA

Aşkale, Kıbrıs, Yaşam
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