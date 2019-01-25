Kıbrıs Gazisi Son Yolculuğuna Uğurlandı
2 saat önce
Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandıERZURUM - Erzurum'un Aşkale ilçesinde yaşamını yitiren Kıbrıs gazisi Mücahit Polat düzenlenen cenaze töreninin ardından toprağa verildi.
Kıbrıs
gazisi son yolculuğuna uğurlandı
ERZURUM - Erzurum
'un Aşkale
ilçesinde yaşamını yitiren Kıbrıs gazisi Mücahit Polat düzenlenen cenaze töreninin ardından toprağa verildi.
Aşkale ilçesinde yaşayan Kıbrıs Gazisi 71 yaşındaki Mücahit Polat dün akşam saatlerinde hayatını kaybetti.
İlçedeki Merkez
Çarşı Camiine getirilen ve Türk bayrağına sarılı gazinin naaşı, Cuma Namazı sonrasında kılınan cenaze namazının ardından ilçe mezarlığında defnedildi.
Cenaze törenine gazinin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Aşkale Kaymakamı Mehmet Aksu
, Cumhuriyet Başsavcısı Cihat Yılmaz ve vatandaşlar katıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 04:33 Kaynak: İHA
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