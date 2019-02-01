Son Dakika Haberleri: Kıbrıs Gazisi Son Yolculuğuna Uğurlandı

Kıbrıs Gazisi Son Yolculuğuna Uğurlandı

2 saat önce

Edirne'de tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden 65 yaşındaki Kıbrıs gazisi Selahattin Güngör, askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Kıbrıs Gazisi Son Yolculuğuna Uğurlandı, System.String[]
Edirne'de tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden 65 yaşındaki Kıbrıs gazisi Selahattin Güngör, askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.


Bir süredir kanser hastalığıyla mücadele eden Güngör, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Güngör'ün cenazesi hastaneden alınarak Yeniköy Camisi'ne getirildi.

Türk bayrağına sarılı naaş, öğle vakti kılınan cenaze namazı sonrası askeri törenle Uzunköprü Yeniköy Mahallesi Mezarlığına defnedildi.


Törene, Güngör'ün yakınları ve arkadaşları ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Sebahattin Bilgiç, Edirne Müftüsü Emrullah Üzüm ve Türkiye Muharip Gaziler Derneği Edirne Şube Başkanı Ahmet İsmailoğlu katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 04:44 Kaynak: AA

Yeniköy, Edirne, Kıbrıs, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İzzet Yıldızhan'ın Annesi Yoğun Bakıma Kaldırıldı Cuma Namazına Giden Yaşlı Adam, Yanlışlıkla Kendini Vurdu

İYİ Parti, 112 Belediye Başkan Adayını Daha Açıkladı Bakan Açıkladı! Turizm Fonu Kuruluyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.2.2019 19:06:32. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kıbrıs Gazisi Son Yolculuğuna Uğurlandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]