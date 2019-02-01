Kıbrıs Gazisi Son Yolculuğuna Uğurlandı
2 saat önce
Edirne'de tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden 65 yaşındaki Kıbrıs gazisi Selahattin Güngör, askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.
Edirne
'de tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden 65 yaşındaki Kıbrıs
gazisi Selahattin Güngör, askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.
Bir süredir kanser hastalığıyla mücadele eden Güngör, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Güngör'ün cenazesi hastaneden alınarak Yeniköy
Camisi'ne getirildi.
Türk bayrağına sarılı naaş, öğle vakti kılınan cenaze namazı sonrası askeri törenle Uzunköprü Yeniköy Mahallesi
Mezarlığına defnedildi.
Törene, Güngör'ün yakınları ve arkadaşları ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Sebahattin Bilgiç, Edirne Müftüsü Emrullah Üzüm
ve Türkiye
Muharip Gaziler Derneği Edirne Şube Başkanı Ahmet İsmailoğlu katıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 04:44 Kaynak: AA
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