Son Dakika Haberleri: Kıbrıs Gazisi Son Yolculuğuna Uğurlandı

Kıbrıs Gazisi Son Yolculuğuna Uğurlandı

1 saat önce

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde hayatını kaybeden 66 yaşındaki Kıbrıs gazisi Hanifi Cengiz askeri törenle toprağa verildi.

Kıbrıs Gazisi Son Yolculuğuna Uğurlandı, System.String[]
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde hayatını kaybeden 66 yaşındaki Kıbrıs gazisi Hanifi Cengiz askeri törenle toprağa verildi.

Tedavi gördüğü Kırıkhan Devlet Hastanesinde hayatını kaybeden Cengiz için Kırıkhan'a bağlı Abalaklı Mahalle Mezarlığı'nda tören düzenlendi.

Kılınan cenaze namazının ardından Cengiz'in naaşı toprağa verildi.

Törene Cengiz'in yakınları, Kırıkhan Kaymakamı Zafer Karamehmetoğlu, gazi arkadaşları ve askeri yetkililer katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 04:44 Kaynak: AA

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