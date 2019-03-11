Kıbrıs Gazisi Son Yolculuğuna Uğurlandı
1 saat önce
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde hayatını kaybeden 66 yaşındaki Kıbrıs gazisi Hanifi Cengiz askeri törenle toprağa verildi.
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde hayatını kaybeden 66 yaşındaki Kıbrıs gazisi Hanifi Cengiz askeri törenle toprağa verildi.
Tedavi gördüğü Kırıkhan Devlet Hastanesinde hayatını kaybeden Cengiz için Kırıkhan'a bağlı Abalaklı Mahalle Mezarlığı'nda tören düzenlendi.
Kılınan cenaze namazının ardından Cengiz'in naaşı toprağa verildi.
Törene Cengiz'in yakınları, Kırıkhan Kaymakamı Zafer Karamehmetoğlu, gazi arkadaşları ve askeri yetkililer katıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 04:44 Kaynak: AA
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