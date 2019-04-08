Son Dakika Haberleri: Kıbrıs Gazisi Son Yolculuğuna Uğurlandı

Kıbrıs Gazisi Son Yolculuğuna Uğurlandı

22 dakika önce

Çorum'un Sungurlu ilçesinde tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Kıbrıs Gazisi emekli Astsubay Enver Yılmaz, düzenlenen askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Kıbrıs Gazisi Son Yolculuğuna Uğurlandı, System.String[]
Çorum'un Sungurlu ilçesinde tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Kıbrıs Gazisi emekli Astsubay Enver Yılmaz, düzenlenen askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Kıbrıs Gazisi Enver Yılmaz için cenaze töreni düzenlendi. Ulu Cami'de kılınan cenaze namazının ardından Yılmaz'ın naaşı Sarıtepe Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenaze törenine Sungurlu Kaymakamı Mitat Gözen, Belediye Başkan yardımcısı Ahmet Yılmaz, daire amirleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. - ÇORUM

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 01:56 Kaynak: İHA

Sungurlu, Çorum, Enver Yılmaz, Kıbrıs, Güncel
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