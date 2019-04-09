Kıbrıs Gazisi Son Yolculuğuna Uğurlandı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ
'ın Malkara
ilçesinde akciğer kanseri sonucu hayatını kaybeden Kıbrıs
Gazisi Nazif Boz (66), son yolculuğuna uğurlandı.
Boz'un (66) Türk bayrağına sarılı naaşı askeri tören mangası eşliğinde Güneşli
Mahalle Camisi'ne getirildi.
Boz'un cenazesi öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından ilçe mezarlığında toprağa verildi.
Cenaze törenine, gazinin ailesi, Malkara Kaymakamı Erkan Karahan, 95. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Erdem Murat Tatlı, Belediye Başkanı Ulaş Yurdakul
, İlçe Emniyet Müdürü Sertan Topkaya, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.