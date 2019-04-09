Son Dakika Haberleri: Kıbrıs Gazisi Son Yolculuğuna Uğurlandı

Kıbrıs Gazisi Son Yolculuğuna Uğurlandı

2 saat önce

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde akciğer kanseri sonucu hayatını kaybeden Kıbrıs Gazisi Nazif Boz (66), son yolculuğuna uğurlandı.

Kıbrıs Gazisi Son Yolculuğuna Uğurlandı, System.String[]
TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde akciğer kanseri sonucu hayatını kaybeden Kıbrıs Gazisi Nazif Boz (66), son yolculuğuna uğurlandı.

Boz'un (66) Türk bayrağına sarılı naaşı askeri tören mangası eşliğinde Güneşli Mahalle Camisi'ne getirildi.

Boz'un cenazesi öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından ilçe mezarlığında toprağa verildi.

Cenaze törenine, gazinin ailesi, Malkara Kaymakamı Erkan Karahan, 95. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Erdem Murat Tatlı, Belediye Başkanı Ulaş Yurdakul, İlçe Emniyet Müdürü Sertan Topkaya, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.
Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 04:13 Kaynak: AA
Tekirdağ, Malkara, Kıbrıs, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika! Kartal ve Kadıköy'de Sandık Görevlileri Hakkında Soruşturma Başlatıldı Stratejik Buluşmalar Haftası, Yarın Başlıyor IMF: Türkiye 2019'da Yüzde 2,5 Küçülür, 2020'de Yüzde 2,5 Büyür Son Dakika! Tarım İşçilerini Taşıyan Otobüs Devrildi! Ölü ve Yaralılar Var
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.4.2019 18:19:50. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kıbrıs Gazisi Son Yolculuğuna Uğurlandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]