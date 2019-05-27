Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde hayatını kaybeden Kıbrıs gazisi Asef Üstünkol'un cenazesi toprağa verildi.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde hayatını kaybeden Kıbrıs gazisi Asef Üstünkol'un cenazesi toprağa verildi.

Akciğer kanseri nedeniyle bir süredir tedavi gören ve sabaha karşı ikamet ettiği ilçeye bağlı Veliköyü Saraçlar Mahallesi'ndeki evinde yaşamını yitiren Üstünkol için tören düzenlendi.

Veliköyü Saraçlar Mahallesi Yeni Cami'de öğle vakti kıldırılan cenaze namazının ardından Üstünkol'un cenazesi, köy mezarlığında defnedildi.

Törene, Üstünkol'un yakınlarının yanı sıra Çaycuma Kaymakamı Serkan Keçeli, Çaycuma Belediye Başkanı Bülent Kantarcı, İl Jandarma Alay Komutanı Jandarma Kurmay Albay Gökhan İnan, askeri erkan, sivil toplum kuruluşları ve siyasi parti temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Üstünkol'un 2 çocuk ve 3 torun sahibi olduğu öğrenildi.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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