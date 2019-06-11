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Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı

6 saat önce

Kıbrıs Savaşı'nda gazi olan Necati Yüksel hayatını kaybetti.

Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı, System.String[]
Kıbrıs Savaşı'nda gazi olan Necati Yüksel hayatını kaybetti. Yüksel düzenlenen cenaze namazının ardından toprağa verildi. Kıbrıs Savaşında 1953/3 devre Sıhhiye Er olan Kargı nüfusuna kayıtlı Necati Yüksel ikamet ettiği Çorum'un Osmancık ilçesinde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından memleketi Kargı ilçesine bağlı Köprübaşı Köyüne götürüldü. Yüksel'in cenazesi Köprübaşı Köyü'nde ikindi namazına müteakip köy mezarlığına defnedildi. Kıbrıs Gazisi Necati Yüksel için düzenlenen cenaze törenine Kargı Kaymakamı Hasan Taş, Osmancık Kaymakamaı Hakan Alkan, Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, Osmancık Garnizon Komutanı Mücahit Yıldırım, Kargı İlçe Jandarma Komutanı Sedat Özmen, Osmancık İlçe Jandarma Komutanı Tevfik Kara, Osmancık İlçe Emniyet Müdürü Bahadır Vurgun, Osmancık Belediye Meclisi üyeleri, Gaziler Derneği başkan ve üyeleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi : 11.06.2019 06:31 Kaynak: İHA
Kargı, Osmancık, Kıbrıs, Güncel
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