Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı
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Samsun'un Çarşamba ilçesinde geçirdiği rahatsızlık nedeniyle hayatını kaybeden Kıbrıs Gazisi Fevzi Erdoğan, düzenlenen askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.
Samsun
Haber Yayın Tarihi : 12.06.2019 06:49 Kaynak: İHA
'un Çarşamba
ilçesinde geçirdiği rahatsızlık nedeniyle hayatını kaybeden Kıbrıs
Gazisi Fevzi Erdoğan, düzenlenen askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.
Geçirdiği rahatsızlık sonucu 65 yaşında hayatını kaybeden Kıbrıs Gazisi Fevzi Erdoğan için, Çarşamba ilçesine bağlı Kurtahmetli Mahallesi'nde cenaze namazı kılındı. İkindi namazını müteakiben kılınan cenaze namazına Çarşamba İlçe Kaymakamı Doç. Dr. Şükrü Yıldırım
, Çarşamba İlçe Jandarma
Komutanı Mustafa Kemal Çelik
, askeri erkan ve hayatını kaybeden Kıbrıs gazisinin yakınları katıldı.
Kılınan ikindi namazının ardından Çarşamba İlçe Müftüsü Osman Karagöz
'ün kıldırdığı cenaze namazında alınan helalliğin ardından Fevzi Erdoğan dualarla son yolculuğuna uğurlandı. - SAMSUN
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