Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı
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ANKARA'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Kıbrıs gazisi Hüseyin Subutay (66), Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde askeri törenle toprağa verildi.
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 04:12 Kaynak: DHA
ANKARA'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Kıbrıs
gazisi Hüseyin Subutay (66), Kastamonu
'nun Taşköprü
ilçesinde askeri törenle toprağa verildi. Ankara
'da özel bir hastanede kanser tedavisi gören evli ve 2 çocuk babası Hüseyin Subutay, dün hayatını kaybetti. Kıbrıs gazisi Subutay için memleketi Kastamonu'nun Taşköprü ilçesine bağlı Yazıhamit köyünde cenaze töreni düzenlendi. Köy camisinde yapılan törene Vali Yardımcısı Vedat Yılmaz, Taşköprü Kaymakamı Ercan Çiçek, Taşköprü Belediye Başkanı Abdullah Çatal
ile çok sayıda vatandaş ile yakınları katıldı. Subutay'ın cenazesi, öğlen kılınan cenaze namazı ardından köy mezarlığında toprağa verildi.
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