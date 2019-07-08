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Kıbrıs Gazisi son yolculuğuna uğurlandı

1 saat önce

66 yaşında vefat eden Kıbrıs Gazisi Nurettin Şahan son yolculuğuna uğurlandı.

Kıbrıs Gazisi son yolculuğuna uğurlandı, System.String[]
66 yaşında vefat eden Kıbrıs Gazisi Nurettin Şahan son yolculuğuna uğurlandı.

Vefat eden Kıbrıs Gazisi Nurettin Şahan'ın cenazesi Develi Çarşı Camii'nde kılındı. Cenaze namazına Kayseri Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ercan Teke, Develi Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Temur, İlçe Jandarma Komutanı Özcen Zengin, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Özgür Özgündüz ve Nurettin Şahan'ın yakınları ile vatandaşlar katıldı.

Kılınan cenaze namazının ardından Nurettin Şahan'ın naaşı Çöten mezarlığına defnedildi. - KAYSERİ
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 03:31 Kaynak: İHA
Kayseri, Kıbrıs, Güncel
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