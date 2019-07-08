Kıbrıs Gazisi son yolculuğuna uğurlandı
1 saat önce
66 yaşında vefat eden Kıbrıs Gazisi Nurettin Şahan son yolculuğuna uğurlandı.
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 03:31 Kaynak: İHA
66 yaşında vefat eden Kıbrıs
Gazisi Nurettin Şahan son yolculuğuna uğurlandı.
Vefat eden Kıbrıs Gazisi Nurettin Şahan'ın cenazesi Develi
Çarşı Camii'nde kılındı. Cenaze namazına Kayseri
Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ercan Teke, Develi Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Temur, İlçe Jandarma
Komutanı Özcen Zengin, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Özgür
Özgündüz ve Nurettin Şahan'ın yakınları ile vatandaşlar katıldı.
Kılınan cenaze namazının ardından Nurettin Şahan'ın naaşı Çöten mezarlığına defnedildi. - KAYSERİ
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