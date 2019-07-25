Son Dakika Haberleri: Kıbrıs Gazisi son yolculuğuna uğurlandı
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Kıbrıs Gazisi son yolculuğuna uğurlandı

1 saat önce

Hayatını kaybeden Kıbrıs Gazisi 66 yaşındaki Ramazan Zarar toprağa verildi.

Kıbrıs Gazisi son yolculuğuna uğurlandı, System.String[]
Hayatını kaybeden Kıbrıs Gazisi 66 yaşındaki Ramazan Zarar toprağa verildi.

Hayatını kaybeden Ramazan Zarar'ın cenaze namazı Develi Çarşı camiinde kılındı. Cenaze namazına Garnizon Komutanı Ercan Teke, Develi Kaymakamı Murat Duru, Develi Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Temur, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Özgür Özgündüz ve vatandaşlar ile Ramazan Zarar'ın yakınları katıldı.

İlçe Müftüsü Zekeriya Koçak'ın kıldırdığı cenaze namazı sonrasında Kıbrıs Gazisi Ramazan Zarar'ın cenazesi toprağa verildi. - KAYSERİ
Develi, Kıbrıs, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 01:55 Kaynak: İHA
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