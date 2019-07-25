Kıbrıs Gazisi son yolculuğuna uğurlandı
1 saat önce
Hayatını kaybeden Kıbrıs Gazisi 66 yaşındaki Ramazan Zarar toprağa verildi.
Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 01:55 Kaynak: İHA
Hayatını kaybeden Kıbrıs
Gazisi 66 yaşındaki Ramazan Zarar toprağa verildi.
Hayatını kaybeden Ramazan Zarar'ın cenaze namazı Develi
Çarşı camiinde kılındı. Cenaze namazına Garnizon Komutanı Ercan Teke, Develi Kaymakamı Murat Duru, Develi Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Temur, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Özgür
Özgündüz ve vatandaşlar ile Ramazan Zarar'ın yakınları katıldı.
İlçe Müftüsü Zekeriya Koçak
'ın kıldırdığı cenaze namazı sonrasında Kıbrıs Gazisi Ramazan Zarar'ın cenazesi toprağa verildi. - KAYSERİ
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