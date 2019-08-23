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Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı

1 saat önce

Kıbrıs Barış Harekatı gazilerinden 65 yaşındaki Turan Yaylı memleketi Gebze'de son yolculuğuna uğurlandı.

Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı, System.String[]

Kıbrıs Barış Harekatı gazilerinden 65 yaşındaki Turan Yaylı memleketi Gebze'de son yolculuğuna uğurlandı.

Kanser nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Yaylı'nın cenazesi, Mevlana Mahallesinde'deki Kocatepe Camisi'ne getirildi.

Burada kılınan cenaze namazının ardından askeri tören düzenlendi. Gazinin cenazesi daha sonra Merkez Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Cenaze törenine, Gebze Kaymakamı Mustafa Güler, Gebze Belediye Başkan Yardımcıları Selamet Güner ve Sedat Çelik, Garnizon Komutanı Albay Metin Eyiyürekli, Gebze İlçe Jandarma Komutanı Muharrem Poyrazoğlu ile gaziler ve vatandaşlar katıldı.

Kocatepe, Kıbrıs, Gebze, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 07:22 Kaynak: AA
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