Son Dakika Haberleri: Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı
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Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı

2 saat önce

Geçirdiği rahatsızlık sonucu yaşamını yitiren Kıbrıs gazisi Mehmet Ceylan'ın cenazesi, Sivas'ın Gemerek ilçesinde defnedildi.

Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı, System.String[]

Geçirdiği rahatsızlık sonucu yaşamını yitiren Kıbrıs gazisi Mehmet Ceylan'ın cenazesi, Sivas'ın Gemerek ilçesinde defnedildi.

İlçeye bağlı Bulhasan köyünde yaşayan 2 çocuk babası Ceylan, yaklaşık bir ay önce rahatsızlanınca Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Buradan İstanbul'da özel hastaneye sevk edilen Ceylan'a kanser teşhisi konularak yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı.

Ceylan, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Ceylan'ın cenazesi, Gemerek ilçesinde toprağa verildi.

Gemerek, Kıbrıs, Sivas, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.09.2019 01:44 Kaynak: AA
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