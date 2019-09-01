Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı

Ceylan, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Buradan İstanbul 'da özel hastaneye sevk edilen Ceylan'a kanser teşhisi konularak yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı.

İlçeye bağlı Bulhasan köyünde yaşayan 2 çocuk babası Ceylan, yaklaşık bir ay önce rahatsızlanınca Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

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