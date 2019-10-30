Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı

Amasya'nın Taşova ilçesinde, Kıbrıs gazisi Duran Er, askeri törenle toprağa verildi.
Geçirdiği rahatsızlık sonucu kaldırıldığı Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim Araştırma Hastanesinde 66 yaşında hayatını kaybeden Er'in Türk bayrağına sarılı naaşı askerlerin omzunda Çaydibi köyünde bulunan camiye getirildi.
Kılınan cenaze namazının ardından evli ve 3 çocuk babası Er, köy mezarlığında toprağa verildi.
Cenaze törenine, Er'in ailesi ve yakınları ile Vali Yardımcısı Turgay İlhan, Taşova Kaymakamı Mustafa Berk Çelik, Belediye Başkan Vekili Erkan Kaplan ve vatandaşlar katıldı.
Tören öncesi ve sonrası Er ailesi taziyeleri kabul etti.