Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı

6 saat önce

Kıbrıs Gazisi 67 yaşındaki Ahmet Çığla, askeri törenle memleketi Edirne'nin Havsa ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı, System.String[]

Kıbrıs Gazisi 67 yaşındaki Ahmet Çığla, askeri törenle memleketi Edirne'nin Havsa ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Ailesiyle Almanya'da yaşayan Çığla, burada rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Çığla'nın cenazesi memleketi Havsa ilçesine getirildi. Sokollu Mehmed Paşa Camisi'nde öğle namazına müteakip cenaze töreni düzenlendi.

Çıla'nın naaşı kılınan cenaze namazının ardından ilçe mezarlığına defnedildi.

Törene, Havsa Kaymakamı Neslihan Kısa, Havsa Belediye Başkanı Aydın Balkan, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Ömer Çıngı, gazinin yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Almanya, Kıbrıs, Edirne, Havsa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.01.2020 02:56 Kaynak: AA
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