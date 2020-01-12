Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı

6 saat önce

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde yaşayan ve son iki aydır kanser tedavisi gören Kıbrıs gazisi Mehmet Yaşar, dün akşam evinde hayatını kaybetti.

Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı, System.String[]

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde yaşayan ve son iki aydır kanser tedavisi gören Kıbrıs gazisi Mehmet Yaşar, dün akşam evinde hayatını kaybetti. Gazi Yaşar, son yolculuğuna düzenlenen askeri törenle uğurlandı.


Manisa'nın Alaşehir ilçesi Kavaklıdere Mahallesi'nde oturan 66 yaşındaki 2 çocuk babası 1974 Kıbrıs Gazisi Mehmet Yaşar, geçirdiği rahatsızlık sonucu hayatını kaybetti. Alaşehir Kavaklıdere Mahallesi Pazar Camii'nde öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından Gazi Yaşar, düzenlenen askeri törenle Kavaklıdere Mahallesi Mezarlığında toprağa verildi.


Mehmet Yaşar'ın cenaze törenine Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun, Garnizon Komutanı Kıdemli Albay Ali İsmail Elalmış, Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, Gaziler Derneği Başkanı Osman Saraç, gaziler, yakınları ve sevenleri katıldı. - MANİSA

Mehmet Yaşar, Alaşehir, Manisa, Kıbrıs, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.01.2020 03:50 Kaynak: İHA
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