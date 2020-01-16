Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı

6 saat önce

Sakarya'nın Karapürçek ilçesinde vefat eden Kıbrıs gazisi Yaşar Kargı (67), askeri törenle son yolcuğuna uğurlandı.

Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı, System.String[]

Sakarya'nın Karapürçek ilçesinde vefat eden Kıbrıs gazisi Yaşar Kargı (67), askeri törenle son yolcuğuna uğurlandı.

Tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren gazi Kargı'nın Türk bayrağına sarılı naaşı, Karapürçek Çeşmebaşı Mahallesi Merkez Camisi'ne Sakarya Tugay Komutanlığı tören kıtası tarafından getirildi.

Kargı'nın naaşı, öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından aile kabristanlığına defnedildi.

Karapürçek, Sakarya, Kıbrıs, Kargı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 05:26 Kaynak: AA
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