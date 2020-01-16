Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren gazi Kargı'nın Türk bayrağına sarılı naaşı, Karapürçek Çeşmebaşı Mahallesi Merkez Camisi'ne Sakarya Tugay Komutanlığı tören kıtası tarafından getirildi.

Sakarya 'nın Karapürçek ilçesinde vefat eden Kıbrıs gazisi Yaşar Kargı (67), askeri törenle son yolcuğuna uğurlandı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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