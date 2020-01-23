Kıbrıs Gazisi son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kıbrıs Gazisi son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Kıbrıs Gazisi son yolculuğuna uğurlandı

6 saat önce

Zonguldak'ın Devrek ilçesine bağlı Sabunlar Köyü'nde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Kıbrıs Gazisi İsmet Arık son yolculuğuna uğurlandı.

Kıbrıs Gazisi son yolculuğuna uğurlandı, System.String[]

Zonguldak'ın Devrek ilçesine bağlı Sabunlar Köyü'nde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Kıbrıs Gazisi İsmet Arık son yolculuğuna uğurlandı.


İlçeye bağlı Sabunlar Köyü Osmaneli Mahallesinde yaşayan Kıbrıs Gazisi İsmet Arık, cenazesine katıldığı köylüsünün defin işlemleri sırasında kalp krizi geçirdi. Yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybeden Arık için köyünde askeri cenaze töreni düzenlendi. Cenaze törenine Arık'ın yakınlarının yanı sıra Kaymakam Vekili Ümit Altay, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Murat Yıldırım, İlçe Müftüsü Hasan İzmirli ve askerler katıldı. Öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Arık'ın cenazesi Aile Mezarlığına defnedildi. - ZONGULDAK

Kalp Krizi, Zonguldak, Devrek, Kıbrıs, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 11:09 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Rum kesiminde Doğu Akdeniz paniği: Bilgiler Türkiye'nin elinde
Amazon'un kurucusunun Bezos'un ardından başka önemli isimler de hacklenme riski altında iddiası AK Parti Antalya Milletvekili İbrahim Aydın ve eşi trafik kazasında yaralandı Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığından "iğne kör etti" iddialarına ilişkin soruşturma başlatıldı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.01.2020 05:21:03. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kıbrıs Gazisi son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]