Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı

7 saat önce

Tekirdağ'da vefat eden Kıbrıs gazisi Bahri Mutlu, gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı, System.String[]

Tekirdağ'da vefat eden Kıbrıs gazisi Bahri Mutlu, gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.


1974 yılında Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan ve gazi olarak memleketine dönen Bahri Mutlu, rahatsızlanarak vefat etti. İstanbul Zeytinburnu'nda öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Mutlu'nun naaşı memleketi Kapaklı ilçesindeki Karaağaç Merkez Camii'ne getirildi. Burada düzenlenen cenaze töreninin ardından Mutlu'nun cenazesi, Fatih Mahallesi Mezarlığı'na defnedildi.


Cenaze törenine Çerkezköy 3. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Ahmet Ömercikli, Kapaklı Belediye Başkanı Mustafa Çetin, Çerkezköy Merkez Komutanı Erdoğan Keskin, Kapaklı İlçe Jandarma Komutanı Kıdemli Başçavuş Fevzi Bayram, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Kapaklı Temsilcisi İbrahim Çetintaş, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Çerkezköy Temsilcisi Hasan Hüseyin Yarlıgan, gaziler, askeri erkan, sivil toplum kuruluşu yöneticileri, Mutlu ailesi ve yakınları ile çok sayıda vatandaş katıldı. - TEKİRDAĞ

Tekirdağ, Kapaklı, Kıbrıs, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 07:20 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

LPG'li otomobilin mucidinin tasarladığı araç motorları yüzde 70 tasarruf sağlayacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında İdlib toplantısı yapıldı Merter'de İBB ile Güngören Belediyesi'ni karşı karşıya getiren büfe kaldırıldı Öfkeli taksici dehşet saçtı! Oto tamircisi ve 2 çalışanı aracıyla ezdi

Son Dakika Haberleri
00:31 Defne Samyeli'nin Cem Yılmaz ile birlikte olan fotoğraflarını kaldırmaması dikkat çekti
00:09 Mucize Doktor'un 22. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Nazlı'nın aşk itirafı Ali Vefa'yı heyecanlandırıyor
23:48 Genç şarkıcı Serel Yeleli, klip çekimini koronavirüs salgını sebebiyle iptal etti
23:11 Tamer Karadağlı ile yakalanan Iraz Yıldız, sosyal medyadaki fotoğraflarıyla dikkat çekiyor
21:43 Gökçen Paprika, cesur kıyafetiyle Merve Özbey'in düğününe damga vurdu

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.02.2020 02:24:06. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]