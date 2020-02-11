Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı

6 saat önce

Manisa'nın Salihli ilçesinde geçirdiği rahatsızlık sonucu hayatını kaybeden 1974 yılında Kıbrıs Savaşına katılan Muharip Gazi Ali Rıza Durak (67) askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı, System.String[]

Manisa'nın Salihli ilçesinde geçirdiği rahatsızlık sonucu hayatını kaybeden 1974 yılında Kıbrıs Savaşına katılan Muharip Gazi Ali Rıza Durak (67) askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.


Salihli'nin Çapaklı Mahallesinde yaşayan ve geçirdiği rahatsızlık nedeniyle tedavi gördüğü İzmir 9 Eylül Üniversitesi Hastanesi'nde hayatını kaybeden 2 çocuk babası Kıbrıs Gazisi Ali Rıza Durak için Hamidiye Camisi'nde tören düzenlendi. Durak'ın Türk bayrağına sarılı tabutu, askerlerin omzunda cami avlusuna getirildi.


Cenaze törenine Kaymakam Mehmet Kamil Sağlam, İlçe Emniyet Müdürü Sayım Başaran, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Mehmet Alşen, Askerlik Şubesi Başkanı Personel Asteğmen Hüseyin Solak, Belediye Başkan Yardımcıları Mahmut Süreyya Karaoğlu, Metin Durmaz, gaziler, askeri erkan ve vatandaşlar katıldı. Öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kıbrıs Gazisi Durak, gözyaşları arasında Karaağaç Mezarlığında toprağa verildi. - MANİSA

Salihli, Manisa, Kıbrıs, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 03:33 Kaynak: İHA
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