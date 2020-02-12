Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı
6 saat önce
Bursa'da hayatını kaybeden Kıbrıs gazisi Mehmet Küçükkoçum toprağa verildi.
Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 03:24 Kaynak: İHA
Bursa'da hayatını kaybeden Kıbrıs gazisi Mehmet Küçükkoçum toprağa verildi.
İznik ilçesinde rahatsızlığından dolayı bir süredir tedavi gören 65 yaşındaki Kıbrıs gazisi Mehmet Küçükkoçum kayatını kaybetti. Küçükkoçum için Çamdibi köyü camiinde askeri tören düzenlendi. Mehmet Küçükkoçum'un Türk bayrağına sarılı na'şı köy camiinde kılınan cenaze namazının ardından defnedildi. - BURSA
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