Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

İznik ilçesinde rahatsızlığından dolayı bir süredir tedavi gören 65 yaşındaki Kıbrıs gazisi Mehmet Küçükkoçum kayatını kaybetti. Küçükkoçum için Çamdibi köyü camiinde askeri tören düzenlendi. Mehmet Küçükkoçum'un Türk bayrağına sarılı na'şı köy camiinde kılınan cenaze namazının ardından defnedildi. - BURSA

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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