Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı

6 saat önce

Bursa'da hayatını kaybeden Kıbrıs gazisi Mehmet Küçükkoçum toprağa verildi.

Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı, System.String[]

Bursa'da hayatını kaybeden Kıbrıs gazisi Mehmet Küçükkoçum toprağa verildi.


İznik ilçesinde rahatsızlığından dolayı bir süredir tedavi gören 65 yaşındaki Kıbrıs gazisi Mehmet Küçükkoçum kayatını kaybetti. Küçükkoçum için Çamdibi köyü camiinde askeri tören düzenlendi. Mehmet Küçükkoçum'un Türk bayrağına sarılı na'şı köy camiinde kılınan cenaze namazının ardından defnedildi. - BURSA

Kıbrıs, İznik, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 03:24 Kaynak: İHA
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