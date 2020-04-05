Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı
6 saat önce
Hayrabolu ilçesinde geçirdiği rahatsızlık sonucu yaşamını yitiren 67 yaşındaki Kıbrıs gazisi Ahmet Şahin, toprağa verildi.
Hayrabolu ilçesinde geçirdiği rahatsızlık sonucu yaşamını yitiren 67 yaşındaki Kıbrıs gazisi Ahmet Şahin, toprağa verildi.
Bir süredir hastanede tedavi gören Şahin, yaşamını yitirdi.
Şahin'in Türk bayrağına sarılı naaşı, öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Çıkrıkçı Mahallesi mezarlığında defnedildi.
Haber Yayın Tarihi: 05.04.2020 01:48 Kaynak: AA
Son Dakika Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Günlük koronavirüs test sayısında 20 bini aştık Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 574'e yükseldi Koronavirüs aşısında ilk adım atıldı! Prof. Dr. Aykut Özkul Kovid-19'u izole etmeyi başardı PTT ücretsiz maske dağıtımına başlıyor