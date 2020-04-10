Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Çanakkale 'nin Lapseki ilçesine bağlı Çardak beldesinde yaşayan ve tedavi gördüğü hastanede 80 yaşında hayatını kaybeden Dalgın için Çardak Gazi Yakup Bey Camisinde cenaze töreni düzenlendi.

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