Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Geçirdiği rahatsızlık sonucu yaşamını yitiren Kıbrıs gazisi Ahmet Pusat'ın (67) cenazesi Sivas'ın Şarkışla ilçesinde defnedildi.
Rahatsızlığı nedeniyle bir süredir Sivas'ta tedavi gören Kıbrıs gazisi Ahmet Pusat'ın cenazesi Şarkışla ilçesine bağlı Döllük köyüne getirildi.
Köy mezarlığında kılınan cenaze namazının ardından Pusat'ın cenazesi toprağa verildi.
Cenazeye, Şarkışla Kaymakamı Mehmet Erdem, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Özgür Cengiz, Askerlik Şubesi Başkanı Asteğmen Tarkan Kahraman ve Pusat'ın yakınları katıldı.
- Kaynak: AA
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