Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Törene Lüleburgaz Kaymakamı Salih Yüce, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Ömür Gökmen, Evrensekiz Belediye Başkanı Mustafa Nalbant ve gazinin yakınları katıldı.

Eker için Evrensekiz beldesinde askeri tören düzenlendi. Türk bayrağına sarılı Eker'in tabutu, alana getirildi.

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