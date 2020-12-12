Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Lüleburgaz ilçesinde geçirdiği rahatsızlık sonucu hayatını kaybeden Kıbrıs gazisi Hamit Eker (67), törenle toprağa verildi.
Eker için Evrensekiz beldesinde askeri tören düzenlendi. Türk bayrağına sarılı Eker'in tabutu, alana getirildi.
Törene Lüleburgaz Kaymakamı Salih Yüce, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Ömür Gökmen, Evrensekiz Belediye Başkanı Mustafa Nalbant ve gazinin yakınları katıldı.
Eker'in naaşı belde mezarlığında toprağa verildi.
- Kaynak: AA
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