KİLİS Kıbrıs Gazisi, son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Kıbrıs Gazisi, son yolculuğuna uğurlandı

KİLİS'te, vefat eden Kıbrıs Gazisi Mahmut Selçuk (87), düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan Mahmut Selçuk, böbrek yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Ulaştırma Astsubay olarak Kıbrıs savaşına katılarak gazi olan Mahmut Selçuk için öğle vakti Mezarlık Camisi'nde tören düzenlendi. Törene, Vali Recep Soytürk, 1'inci Hudut Alay Komutan Vekili Albay Gökay Muştu, Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Kilis Şehit Aileleri ve Gaziler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Murat Cumhur Muhtar ile askerler ve vatandaşlar katıldı. Cenaze namazının kılınmasının ardından Mahmut Selçuk'un Türk bayrağına sarılı tabutu, askerler tarafından omuzlarda taşınarak götürüldüğü aile mezarlığında toprağa verildi.