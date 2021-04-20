Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı

20.04.2021 16:13
Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı, System.String[]

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde hayatını kaybeden 68 yaşındaki Kıbrıs gazisi Kenan Göçer askeri törenle toprağa verildi.

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde hayatını kaybeden 68 yaşındaki Kıbrıs gazisi Kenan Göçer askeri törenle toprağa verildi.

Tedavi gördüğü Kırıkhan Devlet Hastanesinde hayatını kaybeden Kenan Göçer için Kırıkhan'a mezarlığında tören düzenlendi.

Kılınan cenaze namazının ardından burada toprağa verilen Göçer'in cenaze törenine, Kırıkhan Kaymakamı Mahmuthan Arslan, Kırıkhan Belediye Başkanı Ayhan Yavuz'da katıldı. - HATAY

Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı
Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı
Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı

Kenan Göçer, Kırıkhan, Kıbrıs, Hatay, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika


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