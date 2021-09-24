Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Tokat'ın Reşadiye ilçesinde Kıbrıs Gazisi Kemal Karaca, askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Tokat Devlet Hastanesinde bir süredir tedavi gören Kıbrıs Gazisi Kemal Karaca (68) hayatını kaybetti. Gazi Karaca'nın Türk bayrağına sarılı naaşı memleketi Reşadiye ilçesine götürüldü. Merkez camiinde Cuma namazına müteakiben kılınan cenaze namazı sonrasında Karaca'nın cenazesi ilçe mezarlığında toprağa verildi. Cenazeye Reşadiye Kaymakamı Talat Tabur, Reşadiye Belediye Başkanı Mustafa Yılmaz, askeri erkan ve çok sayıda vatandaş katıldı. - TOKAT