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KIBRIS GAZİSİ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI - Son Dakika

KIBRIS GAZİSİ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

22.11.2021 15:39

KÜTAHYA'nın Emet ilçesinde tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Kıbrıs gazisi Halil Taşkıran'ın (68) cenazesi törenle toprağa verildi.

KÜTAHYA'nın Emet ilçesinde tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Kıbrıs gazisi Halil Taşkıran'ın (68) cenazesi törenle toprağa verildi.

Emet ilçesinde yaşayan Kıbrıs gazisi Halil Taşkıran, bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Taşkıran için Çarşı Camii'nde tören düzenlendi. Törene ailesi ve yakınları ile Kütahya Valisi Ali Çelik, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Murat Kırbaç, İl Emniyet Müdürü Necmettin Koç, Emet Kaymakamı Hasan Çiçek, Emet Belediye Başkan Vekili İsmail Hakkı Kurt ve Simav Belediye Başkanı Adil Biçer katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Taşkıran'ın cenazesi, götürüldüğü ilçe mezarlığında gözyaşları içinde toprağa verildi.

KIBRIS GAZİSİ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
KIBRIS GAZİSİ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
KIBRIS GAZİSİ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
KIBRIS GAZİSİ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
KIBRIS GAZİSİ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
KIBRIS GAZİSİ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
KIBRIS GAZİSİ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
KIBRIS GAZİSİ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Kütahya, Kıbrıs, Emet, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KIBRIS GAZİSİ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI - Son Dakika


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