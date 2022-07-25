Tekirdağ'da hayatını kaybeden 69 yaşındaki Kıbrıs Gazisi Mehmet Tokcan için cenaze töreni düzenlendi. Cenaze namazına katılan Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım , merhumun ailesi ve yakınlarına başsağlığı ve sabır dileğinde bulunarak merhuma Allah'tan rahmet diledi.

Kaynak: İHA

Mehmet Tokcan, Tekirdağ, Kıbrıs, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Kıbrıs Gazisi son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

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