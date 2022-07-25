Kıbrıs Gazisi son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
Üye Girişi

Kıbrıs Gazisi son yolculuğuna uğurlandı

25.07.2022 10:21
Kıbrıs Gazisi son yolculuğuna uğurlandı

Tekirdağ'da hayatını kaybeden Kıbrıs Gazisi Mehmet Tokcan, son yolculuğuna uğurlandı.

Tekirdağ'da hayatını kaybeden Kıbrıs Gazisi Mehmet Tokcan, son yolculuğuna uğurlandı.

Tekirdağ'da hayatını kaybeden 69 yaşındaki Kıbrıs Gazisi Mehmet Tokcan için cenaze töreni düzenlendi. Cenaze namazına katılan Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, merhumun ailesi ve yakınlarına başsağlığı ve sabır dileğinde bulunarak merhuma Allah'tan rahmet diledi.

Merhum Mehmet Tokcan, Barbaros Eski Cami'sinde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Barbaros Mezarlığı'na defnedildi. - TEKİRDAĞ

YORUMLAR
500
'Anadoluyuz Biz' projesi ile Bilecik'ten gelen öğrenciler Tekirdağ'ı gezdi 'Anadoluyuz Biz' projesi ile Bilecik'ten gelen öğrenciler Tekirdağ'ı gezdi Çete kurup polis kılığına girdi, ağabeyini yaralayıp gasp etti Çete kurup polis kılığına girdi, ağabeyini yaralayıp gasp etti
Kaynak: İHA

Mehmet Tokcan, Tekirdağ, Kıbrıs, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kıbrıs Gazisi son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
10:10 Kremlin'den sızdırılan iddialar gündem oldu! Putin'in hastalığının kötüye gitmesi sonrası devlet başkanlığı görevi için tartışmalar başladı
10:01 Esenyurt'ta kasklı saldırganların kurşun yağdırdığı kadın yaşam savaşı veriyor
09:46 Cristiano Ronaldo'nun beraber yaşadığı Georgina Rodriguez'den erotik paylaşım
09:45 Dolarda yükseliş devam ediyor! Haftanın başında 2022'nin zirvesini gördü
09:35 Trafik kazasında vefat eden Özel Harekat Polisi Ferhat Özer'in, teşkilat için çekilen klipte bayrak taşıdığı ortaya çıktı
09:28 Akaryakıt fiyatları düşüş eğiliminde! Motorine bu gece indirim yapılacağı tahmin ediliyor
09:25 Kütahya'daki orman yangını kontrol altında! Ciğerlerimiz yandı
09:21 Geçen hafta Jennifer Lopez ile evlenen Ben Affleck, gündüz vakti ağzı açık uyukladı
09:18 Polis akademisine 2500 öğrenci alınacak! Resmi Gazete'de yayımlandı
09:12 Hadise Açıkgöz soyadını değiştirdi! Sadece Instagram'a eklemedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.07.2022 10:21:38. #1.12#
SON DAKİKA: Kıbrıs Gazisi son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement