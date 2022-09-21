KIBRIS GAZİSİ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

BURSA'nın İnegöl ilçesinde dün evinde rahatsızlanıp yaşamını yitiren Kıbrıs gazisi Hüseyin Yaman (69), düzenlenen askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.
Gaziler Günü nedeniyle pazartesi günü düzenlenen törenlere katılan Kıbrıs Gazisi Hüseyin Yaman, dün evinde rahatsızlanarak hayatını kaybetti. Yaman için bugün askeri tören düzenlendi. Kıbrıs Gazisi Hüseyin Yaman, öğle vakti Burhaniye Mahallesi Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Kavaklaraltı Mezarlığı'nda toprağa verildi.
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