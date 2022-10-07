Törene, Nurdoğan'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Vali H. Kürşat Kırbıyık , 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Mehmet Cihanoğlu, İl Emniyet Müdürü Mustafa Alçalar, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Bilgin Özbaş, Edirne Muharip Gaziler Derneği Başkanı Ahmet İsmailoğlu ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Edirne haber | Kıbrıs gazisi Edirne'de son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

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