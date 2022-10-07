Edirne haber | Kıbrıs gazisi Edirne'de son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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Edirne haber | Kıbrıs gazisi Edirne'de son yolculuğuna uğurlandı

07.10.2022 18:13

Edirne bölgesinden gelen habere göre Edirne'de 75 yaşında vefat eden Kıbrıs gazisi Mustafa Nurdoğan'ın cenazesi toprağa verildi.

Edirne'de 75 yaşında vefat eden Kıbrıs gazisi Mustafa Nurdoğan'ın cenazesi toprağa verildi.

Nurdoğan'ın Türk bayrağına sarılı naaşı, askerlerin omuzlarında Eski Cami'ye getirildi.

Cenaze, ikindi vakti kılınan namazın ardından Bademlik Mezarlığı'nda defnedildi.

Törene, Nurdoğan'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Vali H. Kürşat Kırbıyık, 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Mehmet Cihanoğlu, İl Emniyet Müdürü Mustafa Alçalar, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Bilgin Özbaş, Edirne Muharip Gaziler Derneği Başkanı Ahmet İsmailoğlu ve vatandaşlar katıldı.

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Kaynak: AA

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