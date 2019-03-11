Son Dakika Haberleri: Kıbrıs Gazisi Toprağa Verildi

Kıbrıs Gazisi Toprağa Verildi

1 saat önce

Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan 64 yaşındaki gazi Mehmet Hanifi Cengiz, tedavi gördüğü Kırıkhan Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Kıbrıs Gazisi Toprağa Verildi, System.String[]
Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan 64 yaşındaki gazi Mehmet Hanifi Cengiz, tedavi gördüğü Kırıkhan Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Cengiz'in cenazesi düzenlenen törenin ardından toprağa verildi.

Kırıkhan ilçesine bağlı Abalaklı Mahallesi'nde ikamet eden 5 çocuk babası gazi Mehmet Hanifi Cengiz için Abalaklı Mahalle Camisi'nde askeri tören düzenlendi.

Törene askeri erkan, Kırıkhan Kaymakamı Zafer Karamehmetoğlu, Kırıkhan Belediye Başkanı Ayhan Yavuz, siyasi parti temsilcileri, gaziler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Cengiz'in cenazesi öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Abalaklı Mahalle Mezarlığı'nda toprağa verildi. - HATAY

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 04:35 Kaynak: İHA

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