Adana 'da yaşayan 1974 Kıbrıs Barış Harekatı gazilerinden Ekrem Güneşli, solunum yetmezliği rahatsızlığı nedeniyle dün akşam kaldırıldığı hastanede doktorların tüm çabasına karşın yaşamını yitirdi. Cenazesi memleketi Gaziantep'in İslahiye ilçesine getirilen Güneşli için Sıdıka Tayyar Hatun Camisi'nde askeri tören düzenlendi. Törene İslahiye Kaymakamı Mustafa Anteplioğlu, İslahiye 2'nci Zırhlı Alay Komutanı Albay Cem Ersoy , Emniyet Müdür Vekili Komiser Hasan Boncuk, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Fatih Kökce, askeri erkan, gazinin yakınları ve vatandaşlar katıldı. Güneşli, öğle kılınan cenaze namazı sonrası dualarla İslahiye Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Güncel › Kıbrıs Gazisi, törenle son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

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