Kıbrıs Gazisi Trafik Kazasında Ölümden Döndü
7 dakika önce
Kırıkkale'de Kıbrıs gazisi otomobiliyle metrelerce takla atarak su kanalına düştü.
Kırıkkale'de Kıbrıs gazisi otomobiliyle metrelerce takla atarak su kanalına düştü. Hurdaya dönen otomobilde 3 kişi yaralandı.
Kaza, Kırıkkale-Çorum D-200 karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kıbrıs gazisi olduğu öğrenilen sürücü Osman Gevher direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu metrelerce taka atarak su kanalına düştü. Hurdaya dönen otomobilin içindeki sürücü Gevher ile henüz ismi öğrenilemeyen yolculardan 2 kişi yaralandı. Olay yerine çağrılan 112 Acil Servis sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin arından hastaneye kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı.
Kazada yaralanan 1'i sürücü, 2 bayanın genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. - KIRIKKALE
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Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 02:54 Kaynak: İHA
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