Son Dakika Haberleri: Kıbrıs Gazisi Üniformasını Giyip Oy Kullandı

Kıbrıs Gazisi Üniformasını Giyip Oy Kullandı

1 saat önce

KIBRIS Barış Harekatı'nda Beşparmak Dağları'nda ilerleyerek düşman tahkimatını püskürten ve zirvede kalmasıyla bilinen tankın Van'ın Erciş ilçesinde hayatını sürdüren nişancısı Abdulkadir Kurt (66), gazi üniformasını giyerek oy kullanmaya geldi.

Kıbrıs Gazisi Üniformasını Giyip Oy Kullandı, System.String[]
KIBRIS Barış Harekatı'nda Beşparmak Dağları'nda ilerleyerek düşman tahkimatını püskürten ve zirvede kalmasıyla bilinen tankın Van'ın Erciş ilçesinde hayatını sürdüren nişancısı Abdulkadir Kurt (66), gazi üniformasını giyerek oy kullanmaya geldi.

Van'daki oy kullanma işlemi sırasında renkli görüntüler yaşandı. 20 Temmuz 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'nda düşman tahkimatını püskürten ve Beşparmak Dağları'nın zirvesine çıkmasıyla bilinen tankın nişancısı Kurt, oy kullanmaya gazilik üniformasını giyerek geldi. Heyecanlı olduğu gözlenen Kurt, oyunu ilçe merkezinde bulunan Tenzile Ana İlk ve Ortaokulu'nda kullandı. 10 çocuğunun olduğunu anlatan Kurt, hepsini de okuyup vatana, millete hayırlı bireyler olduğunu, kullandıkları oyların da vatan hayırlı olmasını dilediğini söyledi. - Van

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 04:06 Kaynak: DHA

Beşparmak Dağları, Van, Kıbrıs, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bakan Dönmez: Enerji Güvenliğiyle İlgili Ülke Genelinde Herhangi Bir Olumsuzluk Yok Talihsiz Vatandaş, Cep Telefonunu Seçim Sandığına Düşürdü Son Dakika! Türkiye Genelinde Oy Verme İşlemi Bitti, Sandıklar Açılmaya Başlandı Muğla'da Oyunu Kullanan Vatandaşlar Soluğu Sahilde Aldı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.3.2019 17:43:10. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kıbrıs Gazisi Üniformasını Giyip Oy Kullandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]