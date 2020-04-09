Kıbrıs gazisinden Milli Dayanışma Kampanyası'na destek - Son Dakika

SİVAS'ın Zara ilçesinde yaşayan Kıbrıs gazisi Beşir Budak (67), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na 1000 lira bağışladı.

İlçeye bağlı Gümüşçevre köyünde ikamet eden 5 çocuk babası 67 yaşındaki Beşir Budak, Vefa İletişim Hattı'nı arayarak Milli Dayanışma Kampanyası'na destek olmak istediğini söyledi. Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma Vakfı Müdürü Mutlu Bulut ve ekibi köye giderek Budak'ı ziyaret etti. Budak, maaşından ayırdığı 1000 liralık yardımı Milli Dayanışma Kampanyası'na destek olmak için görevlilere teslim etti.

Böyle zamanlarda birlik ve beraberliğin önemli olduğunu belirten Beşir Budak, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı üzerine kampanyaya katıldım. Maaşımın bin lirasını bağışta bulunuyorum. Cumhurbaşkanıma başarılar diliyorum" dedi.

Bağışı teslim alan Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma Vakfı Müdürü Bulut da "Sizin gibi duyarlı, yardımsever vatandaşlarımız olduğu sürece ülkemiz daima payidar olacak. Bu duyarlı davranışınızdan dolayı çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu.