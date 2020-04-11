Kıbrıs gazisine ekmeğini yunuslar getirdi - Son Dakika

Kıbrıs gazisine ekmeğini yunuslar getirdi
6 saat önce
Sultangazi'de 155 polis imdat hattını arayarak ekmeğe ihtiyacı olduğunu belirten Kıbrıs gazisine, yunus ekipleri yardım ettiSultangazi Habibler mahallesinde oturan Kıbrıs gazisi Hüseyin Yıldız,155 polis imdat hattını arayarak ekmek ihtiyacı olduğunu belirtti.
Sultangazi'de 155 polis imdat hattını arayarak ekmeğe ihtiyacı olduğunu belirten Kıbrıs gazisine, yunus ekipleri yardım etti
Sultangazi Habibler mahallesinde oturan Kıbrıs gazisi Hüseyin Yıldız,155 polis imdat hattını arayarak ekmek ihtiyacı olduğunu belirtti.Kronik rahatsızlığı da bulunan Yıldız'a motosikletli polisler yardım etti. Yunuslar fırından aldıkları ekmeği Yıldız'a getirdi. Hüseyin Yıldız, polislere yardımlarından dolayı teşekkür etti.
Haber Yayın Tarihi: 11.04.2020 05:18 Kaynak: DHA
Son Dakika Yasağa uymayarak sokakta futbol oynayan 5 kişiyi uyaran polis ekibine sopalı saldırı Yasağa uymayarak sokakta futbol oynayan 5 kişi, kendilerini uyaran polise sopalarla saldırdı Beyoğlu'nda yol kontrolü yapan polislere ateş açıldı: 2 polis yaralı Diyanet İşleri başkan Yardımcısı: Evde isim-şehir, hırsız-polis, adam asmaca oynayın