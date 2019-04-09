Son Dakika Haberleri: Kıbrıs Gazisine Hüzünle Veda

Kıbrıs Gazisine Hüzünle Veda

54 dakika önce

Kıbrıs gazisine hüzünle vedaTEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde 66 yaşında hayatını kaybeden Kıbrıs Gazisi Nazif Boz, düzenlenen askeri törenle toprağa verildi.

Kıbrıs gazisine hüzünle veda

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde 66 yaşında hayatını kaybeden Kıbrıs Gazisi Nazif Boz, düzenlenen askeri törenle toprağa verildi.
Kıbrıs Gazisi Nazif Boz'un Güneşli Mahallesi'nde düzenlenen cenaze törenine, Malkara Kaymakamı Erkan Karahan, 95. Zırhlı Tugay Garnizon Komutanı Erdem Murat Tatlı, Malkara Belediye Başkanı Ulaş Yurdakul, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Murat Kızıltan, İlçe Emniyet Müdürü Sertan Topkaya, AK Parti İlçe Başkanı Gökhan Şentürk, CHP İlçe Başkanı Hülya Ertan, 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan gaziler ve vatandaşlar katıldı.
Gazi Nazif Boz'un Türk bayrağına sarılı tabutu, askerlerin omzunda taşındı. Cenazesi, Güneşli Mahallesi Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından mahalle mezarlığında toprağa verildi.
Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 08:03 Kaynak: İHA
Tekirdağ, Malkara, Kıbrıs, Genel
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