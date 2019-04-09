Kıbrıs
gazisine hüzünle veda
TEKİRDAĞ - Tekirdağ
'ın Malkara
ilçesinde 66 yaşında hayatını kaybeden Kıbrıs Gazisi Nazif Boz, düzenlenen askeri törenle toprağa verildi.
Kıbrıs Gazisi Nazif Boz'un Güneşli
Mahallesi'nde düzenlenen cenaze törenine, Malkara Kaymakamı Erkan Karahan, 95. Zırhlı Tugay Garnizon Komutanı Erdem Murat Tatlı, Malkara Belediye Başkanı Ulaş Yurdakul
, İlçe Jandarma
Komutanı Binbaşı Murat Kızıltan, İlçe Emniyet Müdürü Sertan Topkaya, AK Parti
İlçe Başkanı Gökhan Şentürk, CHP
İlçe Başkanı Hülya Ertan, 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan gaziler ve vatandaşlar katıldı.
Gazi Nazif Boz'un Türk bayrağına sarılı tabutu, askerlerin omzunda taşındı. Cenazesi, Güneşli Mahallesi Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından mahalle mezarlığında toprağa verildi.