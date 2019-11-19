Kıbrıs gazisine madalya ve beratı verildi

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde, Kıbrıs Gazisi Tahsin Çevik'e "Milli Mücadele Madalyası ve Berat" verildi.



Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, 66 yaşıdaki Kıbrıs Gazisi Tahsin Çevik'i ilçeye bağlı Aşağıkayı köyünde ziyaret ederek, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) tarafından gönderilen Milli Mücadele Madalyası ile Beratını takdim etti.

Kaymakam Pişkin, gazetecilere yaptığı açıklamada, şehitlerin ve gazilerin bağımsızlığın, egemenliğin, ulusal birliğin ve Cumhuriyetin onurlu sembolleri olduğunu belirtti.

Pişkin, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bağımsız bir devlet olarak varlığını sürdürmesinde büyük rol oynayan kahraman gazilerimize verilen madalyalar bir vefa örneğidir." ifadesinde bulundu.

Madalya ve beratını 45 yıl sonra hasta yatağında alan Çevik, çok mutlu ve gururlu olduğunu dile getirdi.

Kaymakam Pişkin'e, Tosya Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Ayşegül Kale, Karabey Karakolu Komutanı Jandarma Astsubay Kıdemli Üstçavuş Yalçın Tekkeli ve Aşağıkayı köyü muhtarı Ersin Çoğalmış eşlik etti.