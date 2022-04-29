Kıbrıs gazisine saldıran 3 şüpheliden 1'i tutuklandı - Son Dakika
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Kıbrıs gazisine saldıran 3 şüpheliden 1'i tutuklandı

29.04.2022 11:44
Kıbrıs gazisine saldıran 3 şüpheliden 1'i tutuklandı

Kocaeli'de fırında 68 yaşındaki Kıbrıs gazisini darp eden 3 şüpheliden 1'i tutuklanırken, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kocaeli'de fırında 68 yaşındaki Kıbrıs gazisini darp eden 3 şüpheliden 1'i tutuklanırken, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, 24 Nisan Pazar günü Körfez ilçesi Tuğrul Caddesi üzerinde bulunan bir fırında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 68 yaşındaki Kıbrıs gazisi Abdullah Al, evine gelen misafirlerine pide ve kuru pasta almak için fırına girdi. Siparişini veren Al, müşterilerden birinin "Amca, üzerimize çıkıyorsun" tepkisiyle karşılaştı. Yaşlı adam gazi olduğunu söylemesine rağmen, tartıştığı kişi ve arkadaşları tarafından darp edildi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Saldırıya uğrayan Abdullah Al hastaneye kaldırıldı. Bağırsağında bir delik ve üç yırtık olduğu tespit edilen Kıbrıs gazisine kolostomi uygulandı.

Polis ekipleri tarafından saldırıyı E.Y (44), B.S (24) ve U.S (34) isimli kişilerin gerçekleştirdiği belirlendi. Gözaltına alınan şüpheliler ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. İşlemlerinin ardından 2 şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 1 kişi ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KOCAELİ

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Abdullah Al, Kocaeli, Kıbrıs, Nisan, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kıbrıs gazisine saldıran 3 şüpheliden 1'i tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kıbrıs gazisine saldıran 3 şüpheliden 1'i tutuklandı - Son Dakika
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