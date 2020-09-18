Kıbrıs gazisine vefa ziyareti - Son Dakika

Kıbrıs gazisine vefa ziyareti

BURSA - Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde, protokol mensupları, Kıbrıs gazisi Sami Çoban'ı evinde ziyaret etti.

Ziyarete Kaymakam Ahmet Altıntaş, Belediye Başkanı Mehmet Kanar, Cumhuriyet Başsavcısı Nurettin Güner, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Emre Kavak, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Müdürü Semra Aslan, Sosyal Hizmetler Merkezi Müdürü Berna Olca ve Gaziler Derneği Başkanı Erdinç Hazar katıldı. Türk Ordusunun 1974 tarihinde başlattığı Kıbrıs Barış Harekatında kahramanca mücadele eden 66 yaşındaki Sami Çoban, ziyarette duygu dolu anlar yaşadı. 3 çocuk ve 2 torun sahibi olan Sami Çoban, bir torununda Kıbrıs'ta asker olduğunu söyledi. Gaziyle bir müddet sohbet eden protokol mensupları, Çoban'a hediye takdim etti.