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Kıbrıs gazisinin 4 yıllık isteğini kaymakam gerçekleştirdi - Son Dakika

Kıbrıs gazisinin 4 yıllık isteğini kaymakam gerçekleştirdi

08.08.2021 13:11

Kıbrıs gazisinin 4 yıllık isteğini kaymakam gerçekleştirdi Yatağa mahkum olan Kıbrıs Gazisini gözyaşlarına boğan mezar ziyareti 67 yaşındaki Gazinin isteğine devlet eli Karabük'ün Yenice ilçesinde yaşayan ve geçirdiği rahatsızlık nedeniyle yatağa mahkum olan Kıbrıs Gazisi Muzaffer İkizoğlu'nun...

Kıbrıs gazisinin 4 yıllık isteğini kaymakam gerçekleştirdi

Yatağa mahkum olan Kıbrıs Gazisini gözyaşlarına boğan mezar ziyareti

67 yaşındaki Gazinin isteğine devlet eli

KARABÜK - Karabük'ün Yenice ilçesinde yaşayan ve geçirdiği rahatsızlık nedeniyle yatağa mahkum olan Kıbrıs Gazisi Muzaffer İkizoğlu'nun 4 yıllık isteğini Kaymakam Yasin Erdem gerçekleştirdi.

İlçeye bağlı İsmetpaşa Mahallesi'nde yaşayan 67 yaşındaki Kıbrıs Gazisi Muzaffer İkizoğlu, 16 yıl önce geçirdiği rahatsızlık sebebiyle felç oldu. Bir süre sonra yatağa mahkum kalan Gazi İkizoğlu, 4 yıldır anne ve babasının mezarını ziyaret edememesinden dolayı büyük üzüntü yaşamaya başladı.

İlçe Kaymakamı Yasin Erdem sıklıkla gerçekleştirdiği ev ziyaretlerinden birini Muzaffer Amcanın evine yaptı. Konuşmakta zorluk çeken İkizoğlu, Kaymakam Erdem'den uzun yıllardır ziyaret edemediği anne ve babasının mezarına gitmek istediğini söyledi.

Havaların ısınması ve hazırlıkların tamamlanmasının ardından Kaymakam Erdem, Kıbrıs Gazisini isteğini gerçekleştirdi. İlçe Jandarma Komutanlığı, İlçe Emniyet Amirliği ve 112 Acil Servis personelinin yardımıyla evinden alınan İkizoğlu ambulansla aile mezarlığına götürüldü.

Sedye yardımıyla ambulanstan indirilen Kıbrıs Gazisi anne ve babasının mezarında gözyaşlarına boğuldu.

"Devlet olarak şehit yakınlarımızın, gazilerimizin her daim yanındayız"

Konuyla ilgili İhlas Haber Ajansı muhabirine konuşan Kaymakam Erdem, "Muzaffer amcamız 67 yaşında Kıbrıs Gazisi olup geçirmiş olduğu rahatsızlık sebebiyle yatağa bağlı hale gelmiştir. Düzenli yaptığımız son ziyaretimizde eşi Safiye Teyzemiz, muzaffer amcamızın uzun zamandır dışarı çıkamadığını ve özellikle annesi ve babasının mezarlığına gitmek istediğini bize iletti. Bizlerde bugün Muzaffer amcamıza sürpriz bir ziyaret gerçekleştirerek mezarlık ziyaretinde jandarmamız, emniyetimiz ve ambulans ekibimizle birlikte eşlik etti. Bizler devlet olarak şehit yakınlarımızın, gazilerimizin her daim yanındayız" dedi.

Düzenli olarak ev ziyaretleri gerçekleştirdiklerini belirten Erdem, "Muzaffer amcamızın sık sık ziyaretine gidiyoruz. Benim gibi mülkü amirler, valimiz de geldiği zaman Muzaffer amcamız heyecanlanıyor. Hatta duygusallaşıp ağlamaya başlıyor" diye konuştu.

Muzaffer İkizoğlu'nun 4 yıllık hayalini gerçekleştirdikleri için mutlu olduklarını aktaran Erdem şunları söyledi: "Bunu bana ilettiğinde çok duygusallaştım. Açıkçası bize ilettiği zaman da havalar bu kadar iyi değildi. Biraz daha havaların ısınmasını bekledik. Daha sonra da bunu planlı bir şekilde yapalım dedik."

Kıbrıs Gazisinin eşi Safiye İkizoğlu ise, eşinin anne ve babasının mezarına gitmek istediğini hep dile getirdiğini ifade ederek, "Hepinizden Allah razı olsun. Çok sevindim, bu sevincim anlatamam. Kaymakamıma, devletime güç kuvvet versin Allah'ım" şeklinde konuştu.

Öte yandan Gazi İkizoğlu'nun dedesi Salih İkizoğlu'nun da Kore Gazisi olduğu öğrenildi.

Kıbrıs gazisinin 4 yıllık isteğini kaymakam gerçekleştirdi
Kıbrıs gazisinin 4 yıllık isteğini kaymakam gerçekleştirdi
Kıbrıs gazisinin 4 yıllık isteğini kaymakam gerçekleştirdi
Kıbrıs gazisinin 4 yıllık isteğini kaymakam gerçekleştirdi
Kıbrıs gazisinin 4 yıllık isteğini kaymakam gerçekleştirdi
Kıbrıs gazisinin 4 yıllık isteğini kaymakam gerçekleştirdi
Kıbrıs gazisinin 4 yıllık isteğini kaymakam gerçekleştirdi

Yasin Erdem, Hisarcık, Mahkum, Kıbrıs, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kıbrıs gazisinin 4 yıllık isteğini kaymakam gerçekleştirdi - Son Dakika


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