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Kıbrıs gazisinin cenazesi Hadim'de toprağa verildi
6 saat önce
Konya'nın Hadim ilçesinde hayatını kaybeden Kıbrıs gazisi 66 yaşındaki Selami Topkara'nın cenazesi ilçe mezarlığına defnedildi.
Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 02:30 Kaynak: AA
Konya'nın Hadim ilçesinde hayatını kaybeden Kıbrıs gazisi 66 yaşındaki Selami Topkara'nın cenazesi ilçe mezarlığına defnedildi.
Öğle namazını müteakiben ilçe mezarlığında kılınan cenaze namazının ardından Topkara'nın cenazesi Hadim İlçe Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Cenazeye Topkara'nın yakınlarının yanı sıra Hadim Kaymakamı Tufan Bağır Gilan, Belediye Başkanı Ahmet Hadimioğlu, Garnizon Komutanı Burak Hamdi Zorlu, İlçe Emniyet Amiri Halil Acar, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.
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