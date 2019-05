Kıbrıs gazisinin eşi: Bu madalya keşke hayattayken verilseydi

ERZURUM'da, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmet İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen törenle 166 Kıbrıs gazisine, 45 yıl sonra gönderilen madalya ve beratları teslim edildi. Hayatını kaybeden 21 gazinin madalyası ise geride kalan eş ve çocuklarına verildi. 10 yıl önce yaşamını yitiren eşi Selahattin Bölük 'ün madalyasını teslim alan Bedriye Bölük, "Keşke eşim hayattayken bu madalya verilseydi" dedi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti tarafından Milli Mücadele Madalyaları tüzüğü kapsamında Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan gaziler için hazırlanan Milli Mücadele madalyaları, düzenlenen törenle verildi. İl Müftülüğü Konferans Salonu'nda yapılan törene Vali Okay Memiş Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Ahmet Hacıoğlu , 9'uncu Kolordu Komutanlığı Kurmay Başkanı Kurmay Albay Osman Ertunç, Vali Yardımcısı Saadettin Doğan, Büyükşehir Belediye Genel Sekreteri Zafer Aynalı, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Bekir Uzun, İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan , Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Cemil İlbaş, gaziler ve yakınları katıldı.'TERÖR GAZİLERİ NE İSE KIBRIS GAZİLERİ DE AYNI OLMALIDIR' Türkiye Muharip Gaziler Derneği Erzurum Şube Başkanı Salih Mesci, 45 yıl geçmesine rağmen madalyalarını alamadıklarını söyledi. Kore gazilerinin madalyalarının Kore devletince verildiğini anlatan Mesci, "Kıbrıs gazilerimiz de ücreti karşılığında madalyalarını aldılar. Kıbrıs gazileri, üstün başarı elde etmiş ve tarihe altın harflerle isimlerini yazdıran kahraman vatan evlatlarıdır. 1878'de İngilizlerin boşaltmasıyla başlayan esaret, 1974'te Mehmetçiğin süngüsüyle sona ermiştir. Adada 45 yıldır barış ve huzur içinde yaşanmaktadır. Kore ve Kıbrıs gazilerine üvey evlat muamelesi yapılmaktadır. Türkiye'de sadece terör gazileri yoktur. Terör gazileri ne ise Kıbrıs gazileri de aynı olmalıdır. Gaziler arasında ayrımcılık olmaz" diye konuştu.MADALYAYI ÜZÜLEREK ALDILAR166 gaziden hayatını kaybeden 21 gazinin madalyası eş ve çocuklarına verildi. Onlardan biri de 10 yıl önce hayatını kaybeden Selahattin Bölük'ün ailesi oldu. Gazi eşi Bedriye Bölük, madalyayı Vali Okay Memiş'in elinden aldı. 7 çocuğundan en küçüğü olan Serkan Bölük (34) ile törene katılan Bedriye Bölük, "Keşke eşim hayattayken bu madalya verilseydi. Askere evlenmeden önce gitmişti. 10 yıl önce kanserden kaybettik" dedi.Selahattin Bölük'ün en küçük çocuğu, 2 çocuk babası Serkan Bölük de, "Babam Selahattin Bölük Kıbrıs gazisiydi. Keşke sağken alabilseydi bu madalyayı. Şimdi onları ben büyük bir gururla taşıyacağım. Bizleri düşündüğü için, hükümetimize ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne teşekkür ediyoruz. Vatan hepimizin, bayrak hepimizin, her Türk, asker doğar" diye konuştu.

